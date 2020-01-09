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Сотрудники ФСБ задержали в ноябре 2019 года по подозрению «в совершении государственной измены» 64-летнюю жительницу Севастополя Галину Долгополую, уроженку Бахчисарая. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Женщина  якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера». 

27 ноября 2019 года «Ленинский районный суд» Севастополя  в отношении Галины Долгополой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 26 января 2020 года. Об этом сообщалось на официальном сайте «суда» без указания персональных данных арестованной. 

Женщине инкриминируют ст. 275 УК РФ, которая  предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
ForUm

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