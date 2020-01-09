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В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный застрелил супружескую пару, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19:00 от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужу и жене в возрасте 36 и 40 лет.

На месте происшествия работают сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следствия полиции области, другие оперативные подразделения, эксперты и специалисты кинологического центра.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
ForUm

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