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В Киеве на Троещине двое неизвестных в тамбуре банковского отделения взорвали банкомат, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Ночью по спецлинии 102 от охранника поступило сообщение о том, что он услышал звук взрыва и увидел двух неизвестных, которые выбежали из помещения отделения банка на улице Закревского. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, правоохранители осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер видеонаблюдения:

«Двое злоумышленников вошли в помещение банковского учреждения, повредив замок входной двери. Применив газовоздушную смесь, фигуранты пытались взорвать банковское устройство, однако им это не удалось. Тогда мужчины забрали свое оборудование и сбежали с двумя сообщниками, которые их ждали на улице», – говорится в сообщении.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников.
ForUm

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