США готовы присоединиться без всяких предварительных условий к «серьезным переговорам» с Ираном. Об этом в письме к Совету Безопасности ООН написала постоянный представитель Вашингтона при совете Келли Крафт, сообщает УНИАН.

Согласно письму, целью этих переговоров будет предотвращение «дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

Также в письме Крафт объясняет ликвидацию иранского генерала и командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани соображениями самообороны.

Она отметила, что Вашингтон действовал согласно статье 51 Устава ООН и добавила, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

8 января Трамп заявил, что США немедленно введут новые экономические санкции против Ирана.