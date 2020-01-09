В Киеве полиция задержала «вора в законе» по кличке «Камо Московский», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным оперативников Департамента стратегических расследований Национальной полиции, 57-летний уроженец Грузии и граждан Российской Федерации был «коронован» в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

С целью избежания уголовной ответственности за свой статус «Камо Московский» приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу.

Чтобы не допустить реализации преступных планов «вора в законе», правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда «вора в законе» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Решается вопрос о его принудительном выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.