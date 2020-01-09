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Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года российской блогерше Александре Митрошиной, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Российской блогерше, которая нарушила правила въезда-выезда на ВОТ АР Крым, пограничники обнаружили в «Борисполе» при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск. Ей было приведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена ​​соответствующая отметка в паспортный документ», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

Напомним, 6 января в общественном движении «Відсіч» заявили, что полиция задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на мероприятие, чтобы спросить у российской блогерши Митрошиной, чей Крым. По данным активистов, Митрошина посещала аннексированный полуостров в 2017 году, и заезжала на него с территории России.
ForUm

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