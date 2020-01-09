В Национальном банке заявили, что не видят угроз для девальвации гривни и ожидают, что национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV, сообщает «Экономическая правда».

«Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики.

И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем», - отметила Рожкова.

По ее словам, укрепление гривни в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплату госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривни положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Однако, под конец года курс гривни немного ослаб.