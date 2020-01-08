В Никополе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 12 получили травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции с участием автобуса «Икарус» и автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo. Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль Chevrolet столкнулся с автобусом.

Во время ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса, водитель автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.