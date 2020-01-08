Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. Соответствующую информацию во время заседания коллегии КГГА озвучил глава столичной администрации Виталий Кличко.

Сейчас осуществляются корректировки стоимости, соответствующие уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 Кабинетом министров Украины постановление №1082 «Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа».

Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах Киевтеплоэнерго составляет около 80%.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанной правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце.

Информация об изменении размера начислений за тепловую энергию, услуги централизованного отопления, централизованного снабжения горячей воды потребителям в связи с изменением цены на природный газ согласно ПКМУ №1082 от 24 декабря 2019 размещена в разделе Потребителям/Тарифы.