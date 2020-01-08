также в разделеСтолица
Подозреваемым в убийстве двух девушек в Киеве сообщили о подозрении 20
В работе бориспольского экспресса произошел сбой 29
В Киеве на рождественские праздники усилят меры безопасности 34
В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому 28
Госдолг Украины за год снизился до 51,6% ВВП 89
В Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима 56
Киевская елка – в ТОП-5 самых красивых в Европе 48
День рождения Бандеры в Киеве отпраздновали мирно 45
Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек 105
В Киеве на Новый год наземный транспорт будет работать всю ночь 20
В Киеве вынесли приговор таксисту-насильнику 29
«Самый красивый город в мире»: Кличко показал праздничный Киев 42
Эксперт: Строительная отрасль в Киеве тотально коррумпирована и «УкрБуд» лишь часть проблемы 91
Пожар в киевской многоэтажке унес жизнь мужчины 22
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому путепроводу 97
Кличко пообещал снижение тарифов за отопление в январе 22
В Киеве провели испытания нового Шулявского путепровода 105
В Киеве появится «кризисная комната» для борьбы с домашним насилием 17

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. Соответствующую информацию во время заседания коллегии КГГА озвучил глава столичной администрации Виталий Кличко.

Сейчас осуществляются корректировки стоимости, соответствующие уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 Кабинетом министров Украины постановление №1082 «Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа».

Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах Киевтеплоэнерго составляет около 80%.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Пересчет проведен по методике, предоставленной вышеуказанной правительственным постановлением. Она учитывает стоимость газа в соответствующем месяце.

Информация об изменении размера начислений за тепловую энергию, услуги централизованного отопления, централизованного снабжения горячей воды потребителям в связи с изменением цены на природный газ согласно ПКМУ №1082 от 24 декабря 2019 размещена в разделе Потребителям/Тарифы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги