Российской блогерше Александре Митрошиной, из-за приезда которой возник конфликт в Киеве, запретят въезд в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством», - пояснили в МИД.

После конфликта пограничники объявят о запрете въезда блогерше Митрошиной в будущем.

В понедельник, 6 января, в общественном движении «Відсіч» заявили, что полиция задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на мероприятие, чтобы спросить у российской блогерши, чей Крым. По данным активистов, Митрошина посещала аннексированный полуостров в 2017 году, и заезжала на него с территории России.

«Активисты пришли спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: «Чей Крым?» Однако в ответ от ее фанатов активисты получили угрозы, даже убийством», — сказано в сообщении организации.