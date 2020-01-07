В работе поезда украинского производства, который следует по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт «Борисполь» произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Указано, что поезд сегодня, 7 января, совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская.

«Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту «Киев-Пассажирский» - аэропорт «Борисполь» совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.

«В «Укрзализныце» будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю», - сообщили в пресс-службе.