также в разделеПроисшествия
Пожар в строительном вагончике забрал жизни троих работников 14
Боевики пять раз обстреливали украинские позиции, есть раненые 15
В Словакии в ДТП пострадали 5 украинцев 27
В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве 36
В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей 19
Сутки в ООС: 4 обстрела, 2 военных погибли, еще 1 – ранен 56
На Волыни в ДТП погибли два человека 19
В Харькове пьяный водитель после ДТП пытался скрыться 33
В Золотом подорвался автомобиль: есть жертвы 25
После ДТП на Львовщине погиб ребенок 23
В пожаре под Киевом погибли три человека 25
ДТП в Ривненской области: погибли два водителя 60
Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: полиция назвала причину 76
На Донбассе за сутки уничтожили 38 взрывоопасных предметов 13
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен из-за срабатывания защиты 60
С начала года на пожарах погибли уже 29 украинцев 34
В Украине от осложнений гриппа умер мужчина 21
На Донетчине в новогоднюю ночь пьяный мужчина бросил во двор знакомых гранату 22

Во временно оккупированном населенном пункте Куликово в Донецкой области в одном из батальонов один из боевиков, находясь в состоянии наркотическо-алкогольного опьянения, расстрелял сослуживцев из своей роты.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольном угаре, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним», — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что эту информацию получили от украинских разведчиков.

«Накануне большого христианского праздника — Рождества Христова — добыта нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее «лицо и сущность» представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс», — написали в пресс-центре.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 6 января боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих Объединенных сил, в результате чего двое ранены. С начала суток 7 января огневой активности боевики не проявляли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
7
Теги