Во временно оккупированном населенном пункте Куликово в Донецкой области в одном из батальонов один из боевиков, находясь в состоянии наркотическо-алкогольного опьянения, расстрелял сослуживцев из своей роты.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольном угаре, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним», — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что эту информацию получили от украинских разведчиков.

«Накануне большого христианского праздника — Рождества Христова — добыта нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее «лицо и сущность» представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс», — написали в пресс-центре.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 6 января боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих Объединенных сил, в результате чего двое ранены. С начала суток 7 января огневой активности боевики не проявляли.