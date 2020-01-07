На Донбассе боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.
Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Дважды боевики открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Пески.
Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел Крымского.
В понедельник, 6 января, в результате обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли.
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