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На Донбассе боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дважды боевики открывали огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Пески.

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел Крымского.

В понедельник, 6 января, в результате обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли.
ForUm

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