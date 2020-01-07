Не менее 30 человек погибли в результате взрыва на северо-востоке Нигерии, еще 35 пострадавших были доставлены в больницу, сообщает Reuters.
Отмечается, что взрыв прогремел 6 января на мосту в городе Гамбору на границе с Камеруном.
На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.
Известно, что в районе активно действуют террористические группировки «Боко Харам» и «Исламское государство».
Члены «Боко Харам» регулярно устраивают теракты в Нигерии. Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.
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