Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства сообщил об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Напомним, 5 января в ОП подтвердили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Ранее в ходе визита в Оман Зеленский встретился с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой.