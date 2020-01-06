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В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей, в результате чего один ребенок погиб, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что 5 января около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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