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В западных областях Украины 5 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

В общем сегодня днем температура составит от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидается дождь.

В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/сек.

Напомним, вчера, 4 января, спасатели предупреждали о тумане и гололедице в некоторых областях.
ForUm

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