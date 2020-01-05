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В зоне боевых действий на Донбассе 4 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировали неподалеку Авдеевки, Верхнеторецка, Водяного и Новолуганского.

Позиции украинских войск обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также в штабе сообщили, что 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Их доставили в медицинское учреждение.

Напомним, в течении 3 января боевики трижды обстреляли позиции украинской армии.
ForUm

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