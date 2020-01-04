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В течение прошлых суток, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сообщили в пресс-центре ООС

Потерь среди военнослужащих ООС не было.

Кроме этого, в субботу, 4 января, боевики уже. один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского.
Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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