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Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «сплотиться вместе против США».

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора, передает IRNA.

Рухани считает, что Турция и Иран должны сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких действий» после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

«Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион», — заявил Рухани и отметил, что Турция и Иран «всегда сотрудничали по сложным вопросам».

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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