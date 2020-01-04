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Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что в период с 4 по 8 января для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной специальной техники.

«В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах ​​и на случай совместных действий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий», - сообщили спасатели.

На случай осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тысяч человек и 3,7 тысяч единиц техники.
ForUm

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