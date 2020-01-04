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За минувшие сутки в Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили 38 взрывоопасных предметов.

Об этом вечером в пятницу, 3 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов.

Так, за минувшие сутки была обследована территория площадью 1,6 га, были изъяты и уничтожены 38 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Напомним,в течение прошлых суток, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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