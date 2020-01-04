С 1 января 2020 года туристы в Амстердаме будут дополнительно платить по три евро за каждую ночь пребывания в городе. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Отмечается, что новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить еще больше − 10% за ночь.

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.