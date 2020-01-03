В Киеве пьяный мужчина во время задержания сломал палец полицейскому, сообщает пресс-служба столичной полиции.



В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью.

«Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате во время задержания один из правоохранителей получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки», – подчеркнул он.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 40-летний уроженец Харьковской области.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.