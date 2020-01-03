также в разделеСтолица
Госдолг Украины за год снизился до 51,6% ВВП 66
В Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима 38
Киевская елка – в ТОП-5 самых красивых в Европе 47
День рождения Бандеры в Киеве отпраздновали мирно 42
Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек 102
В Киеве на Новый год наземный транспорт будет работать всю ночь 19
В Киеве вынесли приговор таксисту-насильнику 27
«Самый красивый город в мире»: Кличко показал праздничный Киев 41
Эксперт: Строительная отрасль в Киеве тотально коррумпирована и «УкрБуд» лишь часть проблемы 67
Пожар в киевской многоэтажке унес жизнь мужчины 21
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому путепроводу 95
Кличко пообещал снижение тарифов за отопление в январе 21
В Киеве провели испытания нового Шулявского путепровода 102
В Киеве появится «кризисная комната» для борьбы с домашним насилием 16
Эксперт: Кличко и Столар смогут избежать ответственности за аферу «УкрБуда» 31
В ночь на Новый год наземный транспорт в Киеве будет работать до 5:00 16
Завтра в Киеве ухудшится погода 20
В Киеве почтят память легендарного старца Иоанна Босого 28

В Киеве пьяный мужчина во время задержания сломал палец полицейскому, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью.  

«Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате во время задержания один из правоохранителей получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки», – подчеркнул он.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 40-летний уроженец Харьковской области.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
10
Теги