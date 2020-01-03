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Сегодня, 3 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 24 января, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта», — говорится в сообщении.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест только по одному учебному предмету.

Принять участие в пробном ВНО стоит, в зависимости от региона, от 138 грн до 150 грн.

В результаты такого теста никуда не засчитывают. Они призваны ознакомить абитуриентов с стандартизированными тестами, подготовить их психологически, научить эффективно распределять время и оценить уровень знаний.

 
ForUm

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