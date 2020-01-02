Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, являющийся одной из ключевых фигур «украинского скандала», заявляет, что готов дать показания в ходе разбирательства по импичменту и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента. Об этом сообщает Голос Америки.

«Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги», – сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

«Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело, – добавил Джулиани. – Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве».

Как ожидается, Джулиани не будет представлять Трампа в ходе разбирательства в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Показания Джулиани могут оказаться очень информативными. По словам свидетелей, выступавших в рамках расследования по импичменту в Палате представителей, Трамп поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепартамента. Позже Джулиани ездил в Украину с целью найти компрометирующие данные о демократе Джо Байдене, который может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Ранее лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.