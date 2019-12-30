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Лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать. Это заявление он сделал на встрече с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе свидетельствовать, за что получил волну критики, пишет Голос Америки.

Свое предыдущее решение он объяснял тем, что «нет юридических оснований» для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

«Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий», - заявил бывший сенатор Байден.

Позже в субботу на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, Байден подтвердил, что он выполнит требования какой-либо повестки Сената.

Вопрос вызвать Байдена свидетельствовать в рамках импичмента появился потому, что его сын, Хантер  находился в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, а сам он призывал к увольнению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Обвинения в давлении на руководство Украины с требованием расследовать эти два обстоятельства и связь между ними находится в центре импичмента.

Напомним, Палата представителей США одобрила импичмент Трампа.
ForUm

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