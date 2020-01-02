В первый день нового года на Донбассе умер украинский военный Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Об этом в Facebook сообщила его супруга Лилия Сергеева-Старостина.

«Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер», - написала она.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой – Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.

Напомним, в сводке ООС сообщалось о трех обстрелах боевиков, в результате которых ранен один военный.