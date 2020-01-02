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В Украину из США передали картину украинского художника Михаила Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной», вывезенную из Днипра во время немецкой оккупации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

«При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами Днипра (тогдашний Днепропетровск) 1941-1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американским супругами Трейси картины в дар Украине», - говорится в сообщении.

В 2017 году картина была заявлена ​​к продаже на аукционе «Potomack Сompany» (Александрия, штат Вирджиния, США).

Во время Второй мировой войны из Украины Третьим Рейхом было вывезено сотни тысяч предметов искусства: картины, книги, скульптуры и другое. Некоторые из них вывезли в города западных стран, и они находятся там до сих пор.
ForUm

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