«Оператор ГТС Украины» транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», - говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.



Напомним, 31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.