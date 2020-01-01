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«Оператор ГТС Украины» транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», - говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

 
Напомним, 31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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