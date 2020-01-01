Возможность введения Россией санкций в отношении швейцарской компании Allseas из-за приостановки ее участия в строительстве газопровода «Северный поток 2» является коммерческим и не публичным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных санкциях РФ к Allseas, передает Интерфакс.

Он отметил, что сейчас невозможно оценить сроки ввода газопровода «Северный поток 2». Ранее российская сторона и ее европейские партнеры неоднократно говорили, что проект должен заработать с начала 2020 года.

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права», - сказал он. «Но это не подвергает сомнению проект как таковой и его осуществление», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Песков с пониманием прокомментировал решение швейцарского подрядчика прекратить стройку: «Компания Allseas на фоне введенных санкций США приняла решение о завершении работ. На это она имеет право. Это сдвинет сроки ввода проекта, но не помешает ему». «Необходимые (строительные - ИФ) мощности для этого имеются», - заверил он.

Напомним, главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – не будет возобновлять работу над «Северным потоком-2». Компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ.