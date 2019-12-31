также в разделеОбщество
Новый год в поездах встретят почти 17 тысяч пассажиров 3
ГосЧС напомнила основные правила безопасного празднования Нового года 9
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену боевиков 13
Чубаров: Крымского блогера Гайворонского «депортировали» на материковую Украину 17
В ООН обеспокоены передачей «беркутовцев» боевикам ОРДЛО 21
В Польше по запросам РФ взяли под стражу семь украинцев 57
Главный подрядчик строительства «Северного потока-2» отказался от работ 25
Лутковская против публикации списка выданных боевикам лиц 26
Глава Укрзализныци объявил об уходе в отставку 23
Зал ожидания для военных открыли на вокзале в Ужгороде 12
Среди освобожденных украинцев – 4 спецназовцев 70
Минсоцполитики: Боремся со схемами в гуманитарке, а не секонд-хендом 68
Агент СБУ, «охотник» на Захаренко и медсестра: появились данные об освобожденных украинцах 193
«Дела Майдана»: В ГБР ждут следователей из ГПУ 16
Лутковская: В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев 31
В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, 30 – не захотели участвовать в обмене 58
Обмен пленными: удалось освободить 12 военных 42
Освобожденные из плена украинцы прилетели в «Борисполь» 60

В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как отмечает СМИ, российские силовики задержали мужчин в темное время суток.

Сообщается, что «украинцы имеют криминальное прошлое» и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».

В ФСБ не называют имен задержанных. Их публичных комментариев нет.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают «контактов с оккупантами».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги