В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как отмечает СМИ, российские силовики задержали мужчин в темное время суток.

Сообщается, что «украинцы имеют криминальное прошлое» и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».

В ФСБ не называют имен задержанных. Их публичных комментариев нет.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают «контактов с оккупантами».