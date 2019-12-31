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Святошинский районный суд Киева признал 29-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 152 (изнасилование), ч.ч. 1, 2 ст. 185 (кража) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в ночь на 31 июля 2019 злоумышленник изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области. Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

В тот же день принятыми оперативно-розыскными мерами злоумышленника удалось установить и задержать.

Кроме того, в ходе следствия было установлено другие эпизоды совершения подозреваемым уголовных правонарушений в течение 2019 года.

Так, за день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. гривен. А в период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. гривен.

Обвиняемый находится под стражей.
ForUm

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