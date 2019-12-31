Спасатели напомнили основные правила безопасного празднования Нового года.

Так, в ГосЧС призывают не устанавливать елку в проходах и около выходов. Она должна быть надежно закреплена на устойчивой основе.

Для украшения новогоднего дерева запрещено использовать свечи. Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами.

Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная — ей также запрещено украшать елку.

«Особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева», - напомнили в ведомстве.