Спасатели напомнили основные правила безопасного празднования Нового года.
Так, в ГосЧС призывают не устанавливать елку в проходах и около выходов. Она должна быть надежно закреплена на устойчивой основе.
Для украшения новогоднего дерева запрещено использовать свечи. Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами.
Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная — ей также запрещено украшать елку.
«Особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева», - напомнили в ведомстве.
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