также в разделеПолитика
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 11
Зеленский об освобождении «беркутовцев»: это было политическое решение 23
Еврокомиссия положительно оценила подписание Зеленским Избирательного кодекса 20
В ОПЗЖ прокомментировали долгожданный обмен с ОРДЛО 30
Опубликован текст законопроекта о медиа 15
Зеленский подписал закон о депутатской неприкосновенности 71
Сегодня проходят первые местные выборы в шести ОТГ 18
Тиран: Межпарламентский диалог Медведчука - это новый фактор международной политики 39
Зеленский подтверждает обмен пленными 29 декабря 73
Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область 52
В Раде зарегистрирован законопроект о СМИ 62
Зеленский: $2,9 миллиарда от Газпрома уже находятся на украинских счетах 26
Пристайко: Германия отказала Украине в военной поддержке 172
«Схемы» узнали о тайной встрече Богдана с Коломойским 70
Рабинович: Медведчуку удалось пробить одну из самых конструктивных идей для достижения мира в Украине 53
Медведчук рассказал, когда в Украину смогут прийти инвестиции 36
Редактор: В привязке к «Северному потоку-2» межпарламентский диалог Медведчука имеет геополитическое значение 43
Зеленский досрочно снял выговор из замов Богдана 20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают положительным шагом состоявшийся в воскресенье, 29 декабря, обмен пленными на Донбассе, говорится в заявлении представителя германского правительства Мартины Фиц.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют состоявшееся сегодня освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины», – говорится в ее заявлении, передает Интерфакс.

По словам Фиц, этот шаг был оговорен лидерами стран «нормандского формата», в который входит Украина, Россия, Германия и Франция, на саммите 9 декабря.

По словам представительницы германского правительства, в свете Нового года и православного Рождества обмен пленными – это «долгожданный гуманитарный жест», который должен «помочь восстановить доверие между обеими сторонами» конфликта.

Как сообщал ForUm, 29 декабря в Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асееви 12 военнослужащих.

23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и «ЛДНР» достигли договоренности относительно обмена в формате «всех установленных на всех установленных». Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги