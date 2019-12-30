Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают положительным шагом состоявшийся в воскресенье, 29 декабря, обмен пленными на Донбассе, говорится в заявлении представителя германского правительства Мартины Фиц.
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют состоявшееся сегодня освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины», – говорится в ее заявлении, передает Интерфакс.
По словам Фиц, этот шаг был оговорен лидерами стран «нормандского формата», в который входит Украина, Россия, Германия и Франция, на саммите 9 декабря.
По словам представительницы германского правительства, в свете Нового года и православного Рождества обмен пленными – это «долгожданный гуманитарный жест», который должен «помочь восстановить доверие между обеими сторонами» конфликта.
Как сообщал ForUm, 29 декабря в Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асееви 12 военнослужащих.
23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и «ЛДНР» достигли договоренности относительно обмена в формате «всех установленных на всех установленных». Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время