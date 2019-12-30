29 декабря около 4:10 в полицию поступило сообщение о повреждении помещения отделения «Ощадбанка» по ул. Литвиненко в Виннице.
Как сообщает пресс-служба облглавка, по предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка.
Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.
Сейчас лицо, причастное к совершению этого правонарушения устанавливается.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное хищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.
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