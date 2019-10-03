«Верховный суд» «ДНР» приговорил украинского военнослужащего В. Воскобойника к 30 годам лишения свободы.
Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ДНР».
«Судом установлено, что Воскобойник В.В., пройдя обучение в 30 ОМБ ВСУ в учебном центре военного полигона «Гончаровский» (Черниговская область, Украина) и приобретя знания и практические навыки механика-водителя боевой разведывательной машины, подписал контракт на прохождение воинской службы в зоне боевых действий», - говорится в сообщении.
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