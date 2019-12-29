В Европейской комиссии поприветствовали подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об Избирательном кодексе.
Об этом написала заместитель главы генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.
«Хорошие новости об избирательной реформе в Украине», — отметила она, комментируя подписание Зеленским этого документа.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
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