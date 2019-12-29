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За 2019 год в Украине сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тысяч пожаров. Об этом сообщает  пресс-служба ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, за год было спасено более 2,5 тысяч людей.

«За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров, уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов, а главное - спасено более 2500 жизней», - говорится в сообщении.

Кроме того, за год автомобильный парк ГСЧС пополнился новой современной техникой.
ForUm

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