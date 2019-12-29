Об этом информагентству АрмияInform рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко.

По его словам, в целом призвали 15 тыс. 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части ВСУ. К тому же, по состоянию на 27 декабря 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.

Качаненко уточнил, что ранее призывную кампанию завершили военкоматы южных областей.

«Это не потому, что работали лучше—- так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры», — пояснил он.

Подполковник также отметил, что действующая призывная кампания проходила более организованно, чем предыдущая весенняя.