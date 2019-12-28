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Контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области не будет работать в воскресенье, 29 декабря.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе пояснили закрытие КПВВ «техническими причинами».

«Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через КПВВ Майорское 29 декабря этого года осуществляться не будут», - заявили в ООС.

Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».
ForUm

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