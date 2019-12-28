Так называемая «омбудсмен» «ДНР» Дарина Морозова подтвердила, что обмен пленными пройдет 29 декабря и назвала его формулу: 87 на 55.
Об этом сообщается на сайте Морозовой.
По ее словам, Украина передаст 87 боевиков в обмен на 55 украинских пленных.
Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время