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Так называемая «омбудсмен» «ДНР» Дарина Морозова подтвердила, что обмен пленными пройдет 29 декабря и назвала его формулу: 87 на 55.

Об этом сообщается на сайте Морозовой.

По ее словам, Украина передаст 87 боевиков в обмен на 55 украинских пленных.

Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». 
ForUm

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