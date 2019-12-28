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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Невельского, дважды неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды возле Песков — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы обстреляли украинских военных из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи Гладосово, неподалеку Луганского — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Новолуганского — из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли украинские позиции неподалеку Широкино.
ForUm

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