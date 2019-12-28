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Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в январе киевляне получат счета за отопление, меньше на 22−23%.

Об этом он заявил во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщается на Официальном портале Киева.

Мэр напомнил, что в 2018 году город вернул из долгосрочной аренды коммерческой структурой теплоэнергетический комплекс.

«И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло», - заявил Кличко.
ForUm

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