Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в январе киевляне получат счета за отопление, меньше на 22−23%.

Об этом он заявил во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщается на Официальном портале Киева.

Мэр напомнил, что в 2018 году город вернул из долгосрочной аренды коммерческой структурой теплоэнергетический комплекс.

«И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло», - заявил Кличко.