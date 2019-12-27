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Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с курсом валют является постепенное укрепление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.

Об этом Милованов сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства 27 декабря, передает hromadske.

«Гарантировать (прогноз по курсу валют. — Ред.) нельзя, так как это зависит от многих факторов: экономический кризис, например, внутриполитическая ситуация или какие-то переговоры по газу — это все влияет на ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий — это постепенное укрепление гривни», — сообщил Милованов.

По его словам, через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые сейчас стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют последовало дальнейшее падение. Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, которые предполагают больше переработки.

 
ForUm

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