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С 1 января 2020 года вводятся в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, зачисление платежей по ним начнется с 3 января 2020 года, сообщает пресс-служба Налоговой службы.

Отмечается, что информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на сайтах Налоговой службы и ее территориальных органов в рубрике «Бюджетные счета» и главных управлений Госказначейства в областях и в Киеве.

В частности, счета открыты Государственной казначейской службой Украины в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 31 декабря 2013 года.

 
ForUm

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