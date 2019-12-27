Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила запрос Украины о военной поддержке для сдерживания российской агрессии.

Об этом он рассказал в интервью немецкому ресурсу RND, сообщает НВ.

«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен», — сказал Пристайко.

Глава МИД Украины не уточнил, когда Украина отправила этот запрос.

Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит текущую позицию и примет решение в пользу укрепления обороноспособности Украины.