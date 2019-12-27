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В Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса «Эталон» и автомобиля «Опель» погибли два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 декабря в 14:50 на автодороге между с. Свободное и Новомосковском. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Опель» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находились 10 пассажиров и водитель.

Известно, что в результате столкновения погибли водитель автомобиля «Опель» 1994 года рождения и ее пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса, девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу.

Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
ForUm

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