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Братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые несут послушание в отделе социального служения, передала подарки многодетным семьям.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, многодетные семьи получили необходимые продукты, одежду, каждому ребенку достались подарки.

Дети пообщались с архимандритом Глебом и иеродиаконом Филаретом.

«Братия соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела социального служения Лавры. А также к празднику Рождества Христова детям подарки, сладости, игрушки», - сообщили в Лавре.

Принести подарки нуждающимся можно в корпус № 65 Киево-Печерской лавры.
ForUm

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