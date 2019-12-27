Ситуация вокруг «УкрБуда» должна быть тщательно расследована, чтобы не допустить подобной аферы в будущем. В то же время вряд ли стоит рассчитывать на то, что наказание понесут реальные виновники, такие как мэр Киева Виталий Кличко или «ночной мэр» Вадим Столар. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

«Должно быть всестороннее объективное расследование ситуации с «УкрБудом», в котором сгорели и государственные деньги, и деньги частных инвесторов. Учитывая образ жизни господина Микитася — покупки конюшни, автомобилей, нужен ответ на большой вопрос: «Что это было?». Была ли это его некомпетентность, сознательный и злой умысел, расчет на то, что близость к властм покроет всякие сомнительные действия с чужими деньгами? Здесь должны дать ответ правоохранительные органы. Без объективного ответа, расследования, мы рискуем снова столкнуться с подобной ситуацией в будущем, когда кого-то снова понадобится спасать», — отметил эксперт.

Он считает ненормальным, но оправданным в сложившейся ситуации то, что достраивать объекты «УкрБуда» будет коммунальный «Киевгорстрой».

«Это ненормально, но на чаше весов социальный аспект, доверие к государству, поскольку государство должно было контролировать «УкрБуд» и Микитася», — считает он.

При этом, по мнению политолога, ответить за аферу должен не только бывший глава «УкрБуда» Максим Микитась, но и те люди, которые его покрывали все эти годы.

«Подобная афера, построение пирамиды, злоупотребление средствами инвесторов и государственными средствами невозможна без договоренностей. Сомнительные аспекты деятельности «УкрБуда» были вполне видны со стороны, и если определенные люди закрывали глаза, то они, очевидно, были в доле», — предположил он.

По мнению, политолога, следы ведут и к «теневому мэру» столицы Вадиму Столару. Однако эксперт не уверен, что тот в результате понесет наказание.

«Столар — «ночной мэр» Киева, ключевой «решала» по земельным и градостроительным вопросами в столице, поэтому понятно, что следы будут вести к нему. Другое дело, что такие люди тщательно прикрывают свою деятельность... Они, как правило, ничего не подписывают, они просто «разруливают» ситуацию, «решают» и дают зеленый свет. Подписывают же козлы отпущения, чиновники второго-третьего эшелонов. Ухватить крупную рыбу будет очень тяжело», — полагает Золотарев.

Выйти сухим из воды, по мнению эксперта, может и мэр Киева Виталий Кличко.

«Кличко великий спортсмен, но никудышный мэр, хотя киевлян, по большому счету, он устраивает. Виталия Кличко тяжело назвать компетентным в финансовых, правовых вопросах. Соответственно, он нуждается в тех, кто в этих вопросах разбирается. Поэтому, если бы не было Столара, был бы другой «ночной мэр», это печальная реальность... Однако, если по «УкрБуду» не допустят обвала, то, думаю, серьезного ущерба Кличко не понесет. Разве что люди выйдут на улицы — это единственное может стать бомбой, способной выбить кресло из-под действующего мэра... При этом нужно отдать должное команде Кличко, угрозу там поняли хорошо. По ним могла сильно ударить ситуация вокруг Шулявского моста, но там в последнее время активизировались работы, а победителей, как известно, не судят. Какой ценой, за счет чего, за счет кого, на какие средства? Мы этого не знаем и это вопрос не ко мне, но с точки зрения пиара и паблисити Кличко свою задачу решил», — считает эксперт.